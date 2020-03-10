ابتعد عن الزحمة.. 20 نصيحة من جهات رسمية للوقاية من فيروس كورونا

في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد انتشاره بشكل كبير ويصيب العديد حول العالم ويصل دول جديدة كل يوم، ومنها مصر التي وصلت عدد الإصابات فيها إلى 59 حالة وسجلت حالة وفاة وحيدة، تواصل الجهات الرسمية تقديم النصائح باستمرار للمواطنين لتجنب الإصابة بالفيروس.

ويمكن حصر أهم النصائح التي قدمتها كل من منظمة الصحة العالمية ووزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني في مصر من خلال النشرات والبيانات والفيديوهات الرسمية فيما يلي:

نصائح للوقاية من كورونا

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى خصوصا بعد السعال أو العطس.

- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم غسل الأيدي.

- تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين والمحافظة على النظافة الشخصية.

- الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية .

- ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس.

- المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.

- طهي الطعام بصورة جيدة، وخاصةً الأطعمة الحيوانية كاللحوم والدواجن والأسماك.

- تجنب الاحتكاك بالأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

- الابتعاد عن أماكن الزحام والتجمعات، خاصة الأسواق التي تبيع المنتجات الحيوانية الحية أو المذبوحة.

- تجنب الاتصال مع الحيوانات الحية أو النافقة أو البرية.

- يجب على المسافرين الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال، وهي الحفاظ على المسافة وتغطية الفم عند السعال أو العطس بالملابس وغسل اليدين دائمًا.

- حال الشعور بأي أعراض للحمى أو السعال يرجى التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي.

- يجب أن يلتزم الموظفون بأي قيود محلية مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة.

- في حالة السفريجب تجنب مخالطة أى أشخاص تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا أو السعال أو ارتفاع فى درجات الحرارة.

- استخدام ألواح وسكاكين مختلفة خلال عملية تقطيع اللحوم والخضار.

- غسل اليدين باستمرار خلال مختلف عمليات تحضير الطعام.

- تقليل تجمعات الطلاب بالمبنى المدرسي.

- الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل طالب والآخر.

- توجيه الطلاب باستخدام المناديل الورقية عند العطس.

- على المدارس متابعة الطلاب الوافدين من خارج مصر بصفة مستمرة.