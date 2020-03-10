إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص في حادث سير بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور على الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم بناحية العيساوية شرق، وانتقل إلى مكان الواقعة اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي سوهاج قيادة "أحمد.م.ن" 37 عاما أخصائي تحاليل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بإحدى الأشجار على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة، "محمود.م.م" 30 عاما صيدلي ويقيم المعادي القاهرة، "محمد.ا.ع" 38 عاما صيدلي ويقيم بملوي المنيا من مستقلي السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.