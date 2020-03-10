الإسكان: استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة بمدينة الشروق

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لجهاز المدينة، فور رصد التعدي عليها من قبل مجهولين، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون لاستيداء حق الدولة، ومنع التعدى على الوحدات غير المشغولة بالمدينة.

وقال الغيطي، إن الحملة الحملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت عن إخلاء تلك الوحدات وتمكنت اللجنة من تأمينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، مبينا أنه تم تكليف اللجنة المختصة بالمرور الدوري بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص له، بهدف عدم التعدي عليها من أي عناصر تخريبية، وحفاظا على الممتلكات العامة.

وأشار إلى أنه تم ضبط 8 معدات ثقيلة (سيارات - خلاطة) لمخالفة شروط التشغيل داخل المدينة، موضحاً أن المخالفات تنوعت بين العمل بدون تشميع للسيارات، وتسريب رمال على الطريق، وإلقاء مخلفات دون تصريح، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المعدات، والتوجيه باستمرار الحملات على مدار اليوم حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.​