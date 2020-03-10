ميناء الإسكندرية: وضعنا خطة لتوعية 50 ألف عامل للوقاية من كورونا

قال الدكتور وليد أبوراية مدير الإدارة الطبية بميناء الاسكندرية، إنّ الميناء يعمل به نحو 50 ألف موظف وعامل، ومع بداية ظهور كورونا جرى وضع خطة عمل شاملة مع الحجر الصحي والطب الوقائي والسلامة والصحة المهنية، إذ يتعامل الميناء مع الكثير من الجنسيات الواردة.

وأضاف أبوراية، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه جرى توزيع منشورات بطرق الوقاية على العاملين في الميناء أو القادمين من الخارج، وأوضحنا كيفية انتقال المرض وكيف يمكن تجنبه، والتأكيد على استعمال المطهرات والتخلص من المناديل بطرق آمنة، والتأكيد على الالتزام بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وتوفير أدوات الوقاية من ماسكات وقفازات، إضافة للمواد المطهرة ، خاصة القادمين على البواخر السياحية أو التجارية للميناء.

وتابع مدير الإدارة الطبية بميناء الاسكندرية: "نظمنا ندوات تثقفية لزيادة التوعية، للعاملين والمتعاملين من الخارج، والشركات الخاصة العاملة بالميناء، وإدارة الجمارك وشرطة الميناء، ليكون لدى الجميع توعية كاملة بكيفية التعامل مع الفيروس".