خبير اقتصادي يدعو رجال الأعمال لتنظيم حملات للتوعية بكورونا

قال محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي، إنّ حملات التوعية الصحية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليست مسؤولية الدولة فقط، ولكن مسؤولية كل قطاعات الدولة.

وطالب المغربي، مجتمع رجال الأعمال بالمساهمة في الحملات التوعوية، بأنّ ينظم كل صاحب عمل أو مسؤول في مجاله الاقتصادي والصناعي المختلف، دورة توعية مبسطة للعاملين والموظفين لديه، بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الجديد، وتوضيح الإجراءات التي يجب أن تتبعها الإدارات الرسمية والموظفين كجزء من الوقاية.

وقال إنّ الدورات البسيطة التي يتحملها صاحب العمل "القطاع الخاص"، لن يستفيد بها العامل فقط، لكن أيضا ستنقل إلى أسرته، وبالتالي تتحقق التوعية على أكبر مستوى من الأفراد.

وأكد الخبير الاقتصادي والمالي، أنّ الهدف من التوعية منع انتشار المرض وانتقاله، لعدم التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي لتوقف حركة الإنتاج والإضرار بالأفراد العاملين، وبالتالي أصبح هناك ضرورة لمشاركة الجميع من قطاع خاص وحكومة في حملات التوعية بشأن كيفية الوقاية من كورونا.

وطالب المغربي، الإدارات والمؤسسات المختلفة بوضع ملصقات التوعية حول الوقاية والاستعداد لمواجهة الفيروس، في المكاتب الخاصة بالعمل والأماكن العامة المحيطة بمقر العمل، إلى جانب تنظيم دورات التوعية.