البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لفحوصات كشف فيروس كورونا

أكدت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض،، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لأنه لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض.

وأضافت جريشام في بيان مساء أمس نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية أن ترامب لايزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب.

كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد تلقى سؤالا أثناء إيجاز صحفي في البيت الأبيض في وقت سابق عما إذا كان ترامب قد خضع لفحوصات مشيرًا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونجرس المقربين من الرئيس أنهم خالطوا أناسا تبيّن لاحقا أنهم مصابون بالفيروس حسبما ذكرت "سكاي نيوز".