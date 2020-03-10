إلغاء الشيشة في مقاهي باب الشعرية ومنع الأكواب الزجاجية بمحلات العصير

قال اللواء ماهر هاشم رئيس حي باب الشعرية، إنّ أجهزة الحي تعمل على إلغاء الشيشة متعددة الاستخدام بالمقاهي، والمرور على محلات العصائر، لإلزامهم بالتقديم في أكواب الاستخدام الواحد، للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس حي باب الشعرية، لـ"الوطن"، أنّ حملات الحي مستمرة لحماية المواطنين، وبالنسبة لطعام الشوارع جار حظر الأطباق متعددة الاستخدام، وغلق المقاهي التي تقدّم شيشة دون ترخيص وعدم توافر الاشتراطات.

وأوضح هاشم أنّه قاد حملة أسفرت عن غلق عدد من المحلات التي تمارس أنشطة دون ترخيص، والصادر لها قرارات من إدارة تنظيم الحي، لوجود مخالفات فنية أو إنشائية، مشددا على ضرورة إلزام الجميع باحترام القانون، خاصة بعد حزمة القوانين الميسرة التي قدمتها الدولة.

ولفت رئيس حي باب الشعرية، إلى أنّ حملات حي باب الشعرية مستمرة لمتابعة النظافة، وتفعيل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأمن المواطن.