"محامي البحر الأحمر" تهيب أعضاءها بعدم التواجد بمقر النيابة العامة اليوم وغدا

حذرت نقابة المحامين بالبحر الأحمر، أعضائها بعدم التواجد اليوم وغدا بمقر النيابة العامة بالطابقين الثاني والثالث بمحكمة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، حتى يتاح للجهات المختصة تعقيم المبنى حفاظاً على الصحة.

وأشار محمد جمعة نقيب محامين البحر الأحمر، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لـ"الوطن"، إلى أنه جرى التنبيه على محامي البحر الأحمر بعدم التواجد بالطابق الثاني والثالث بمقر النيابة العامة بمحكمة البحر الأحمر، لتعقيم المحكمة، بسبب التحقيقات التي أجرتها النيابة أمس بخصوص الحالة الألمانية المتوفاة بفيروس كورونا بمستشفى الغردقة.

وأوضح أن ذلك إجراء احترازي لا يستدعي القلق، من منطلق الحفاظ على الصحة العامة والالتزام بالتعليمات الخاصة، بالتعامل مع هذه الأزمة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت نيابة الغردقة، بدأت أمس التحقيقات، في واقعة وفاة السائح الألماني توماس فالك 60 عاما بفيروس كورونا بمستشفى الغردقة العام.

وكانت أصدرت وزارة الصحة، بيانا رسميا، أعلنت فيه وفاة أول حالة مصابة بكورونا في مصر لسائح ألماني بمستشفى الغردقة العام.