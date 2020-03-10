فصل الكهرباء 6 ساعات عن 15 قرية في بلطيم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس هاني يوسف، رئيس المركز والمدينة، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن محولات عدد من القرى، بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

وذكر بيان للوحدة المحلية، أنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة الكهرباء بكفرالشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، مدير عام شركة الكهرباء بالمحافظة، أنه جرى فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة ظهرا، لإجراء أعمال الإحلال والتجديد بشبكة الكهرباء والصيانة الدورية على خط الشهابية للجهد المتوسط بـ15 قرية وتابع بمركز بلطيم.

وأضافت الوحدة في بيانها، أنه جرى فصل الكهرباء عن قرى "الشهابية، والحماد، وعميرة الشرقية، وعميرة الغربية، والمعدية البحرية، والزيني، والعمدة، والإسراء، والدعدر، والعرب، والزعيم، والغطاسية، وعبدالخالق، وكوم الدكر، وسليمان عبدالله".