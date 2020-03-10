ما تيجي نخرج.. "سينما مصر" بمركز الإبداع و"علم الوصول" بسينما زاوية

"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

العرض المسرحي "سينما مصر" بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، في تمام الساعة 8 مساء، سعر التذكرة 60 جنيهًا.

عرض فيلم "بعلم الوصول" بسينما زاوية بالزمالك، في تمام الساعة 9:30 مساءً، سعر التذكرة 60 جنيهًا.

عرض فيلم "ارتجف كما تشاء" ضمن فعاليات أسبوع الأفلام اليابانية، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، 5.30 مساءً، مجانًا.

العرض المسرحي "ممكن دقيقة" لفرقة خشبة وستارة، في بيت السحيمي بشارع المعز، 8 مساءً، سعر التذكرة 35 جنيهًا.