طلاب بـ"طب كفرالشيخ" يدشنون مبادرة للتوعية بكورونا: "واجبنا تجاه أهلنا"

10 طلاب مقيديون فى الفرق المختلفة بكلية الطب فى جامعة كفر الشيخ، حملوا على عاتقهم تنظيم حملة توعوية لطلاب مدارس مركز ومدينة بيلا، بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سبيل ذلك تغيب هؤلاء الطلاب عن محاضراتهم، وجابوا المدارس ليشرحوا لتلاميذ المدارس كل ما يتعلق بالفيروس، وطرق الوقاية منه، إيمانًا منهم برسالتهم تجه مجتمعهم، وللمساهمة فى الجهود التى تقوم بها الدولة فى تنظيم الندوات التوعوية بالمدارس والجامعات.

"حسينا إن علينا واجب لازم نؤديه تجاه أهالينا، واتفقنا مع بعض إننا نساعد فى التوعية، وذهبنا لمعظم مدارس بيلا، وشرحنا للطلاب داخل الفصول كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد من أعراض ومضاعفات وطرق انتقاله، والوقاية من الفيروس اللعين الذي أحدث فزعًا وهلعًا كبيرًا على مستوى العالم بأسره"، بهذه العبارات لخص أحمد محمد أبو شعيشع، مسئول الحملة ، فكرته هو وزملاءه.

وقال "أبو شعيشع"، "أبلغنا المهندس أحمد إسماعيل، رئيس المركز والمدينة، ورحب بالفكرة، وكان مبسوط إننا مجموعة من طلاب الطب هنعمل الحملة دي فى المدارس، وأكد لنا بأننا هنساهم بشكل كبير فى تعريف الطلاب بالفيروس والوقاية منه، وذهب معنا لعدد من المدارس، وده واجبنا تجاه وطننا فى الأزمة دي".

وأضاف، أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، وسيكون هناك حملات توعوية تشمل محافظة كفر الشيخ بالكامل، مضيفًا "التلاميذ كانوا فرحانين، ومدراء المدارس سهلوا لينا مهمتنا، وقولنا لنفسنا إحنا فى مهمة طبية وطنية، ولازم تنجح، وفعلًا كانت ردود الأفعال كويسة، شجعتنا أننا نستمر".

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها عدد من زملائه، منهم أحمد صابر بارومة، وإسلام ماهر عبدالستار، وخالد محمد سلطان، وأحمد عماد ناصف، ومحمد إبراهيم عبدالجليل، وعبدالرحمن بدير عبدالرحمن، ومحمد السيد المصلي، ودينا عادل سيف، ونوران وجدي الشربيني.

وقال "أبو شعيشع"، طالبنا التلاميذ بأن يشرحوا لأهاليهم فى المنازل ماتعلموه من خلال حملتنا، وتلقينا اتصالات عديدة من الأهالي ووجهوا لنا الشكر على ماقمنا به.