أباطرة بورسعيد.. غسلوا 60 مليون جنيه من المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بمحافظة بورسعيد، لإتجارهم في المواد المخدرة، وغسل أرباح أعمالهم غير المشروعة بإيداع جزء منها بالبنوك، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وقدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.