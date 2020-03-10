مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي بين سوهاج وأسيوط، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثث لمستشفى سوهاج العام، والمستشفي التعليمي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الغربي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، دائرة مركز جهينة، ووجود متوفين، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار إطار السيارة. ونتج عن الحادث مصرع كلا من حسام السيد عباس، 23 عاما، رمضان السيد شعبان، 23 عاما، كريم صلاح جاد السيد، 35 عاما، حسين شحاته عبد الصادق، 35 عاما، يقيمون قرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج.

تم نقل جثتين لمستشفي سوهاج العام، وجثتين لمستشفي سوهاج التعليمي، وتم رفع أثار الحادث من علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.