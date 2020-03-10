منها علاج وفرص عمل.. حل 24 شكوى في لقاء المواطنين الأسبوعي بالدقهلية

استقبل سعد الفرماوي، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم، 24 شكوى، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، وقرر خلاله صرف مساعدات مالية فورية ومعاشات ضمانية وتكافل وكرامة لـ11 حالة إنسانية، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية، وتوفير فرص عمل لـ7 حالات من الحالات الإنسانية.

وكلف السكرتير العام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف المعاشات التى تم الموافقة عليها خلال اللقاء، إضافة إلى صرف المساعدات المالية للحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة القوى العاملة بسرعة توفير تسليم المواطنين فرص العمل أعمالهم بالجهات التى تقرر ترشيحهم عليها بالقطاع الخاص.

ووجه الفرماوي لوكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء عملية جراحية لإحدى الحالات المريضة من خلال التأمين الصحى، وتقرر تشكيل لجنة من التخطيط العمرانى والشئون الهندسية للمعاينة على الطبيعة لأحد المنازل، لدراسة استصدار صلاحية تخطيطية بمركز السنبلاوين، وأيضا تشكيل لجنة من مديرية القوى العاملة ورئاسة المركز للمعاينة على الطبيعة لورشتين تعملان بمركز المنزلة ويتضرر منها أحد المواطنين.

كما تقرر تشكيل لجنة من القوى العاملة والشئون الهندسية ورئاسة المركز للمعاينة على الطبيعة لاحدى المقاهى بمركز ميت غمر، وكذلك قيام لجنة من التفتيش المالى والإداري ومجلس المدينة لفحص رخصة بناء صادرة لقطعة أرض زراعية بمركز ميت غمر، وسرعة عرض تقارير اللجان المشار إلهيا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقرر "الفرماوي" إخطار إدارة المرور لسرعة إنهاء إجراءات الترخيص لسيارة لأحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز طلخا.