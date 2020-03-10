عرض عليهما بضاعته فسرقاه بالإجبار في "مكان أكل عيشهم"

ألقت قوة من قسم شرطة الأزبكية، القبض على عاملين لاتهامها بسرقة بائع بالإجبار وتصوير الواقعة بمقاطع فيديو لإجباره على عدم الإبلاغ.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، أكدت ارتكاب عاملين بمكتب رحلات كائن بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية، واقعة سرقة أحد الأشخاص كرهاً عنه داخل المكتب محل عملهما.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما حال تواجدهما بالمكتب عملهما، وبحوزتهما (هاتف محمول- جهاز كهربائي- 6 خطوط هاتف محمول- 2 فيزا كارد، مجهولين المصدر، كما جرى ضبط 2 سلاح أبيض "مطواة، كتر"- هاتفي محمول ملك المتهمين يحويان مقاطع فيديو لهما حال تعديهما على المجني عليه.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقررا بحضور أحد الأشخاص للمكتب محل عملهما لعرض خطوط هواتف محمولة عليهما إلا أنهما استغلا تواجدهما بمفردهما بالمكتب، وتعدا عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، واستوليا منه على المضبوطات المشار إليها وتهديده بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي في حال قيامه بالإبلاغ.

وأمكن التوصل إلى المجني عليه، وتبين أنه بائع خطوط هواتف محمولة- مقيم بمحافظة الإسماعيلية، باستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بارتكاب الواقعة، وعلل عدم إبلاغه خشية افتضاح أمره.