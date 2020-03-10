إغلاق 35 كافيه.. الغربية تواجه كورونا بمنع تدخين الشيشة في المقاهي

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من حملات المرافق والإشغالات المكبرة، أسفرت عن إغلاق عدد من الكافيهات غير المرخصة، وحل مشكلة تزاحم المواطنين بالأسواق العشوائية، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 35 كافيه، وتحرير 234 مخالفة إشغالات ومرافق على مستوى ميادين وشوارع البحر والجيش والنادي، لإيقاف كافة أنشطة تناول أدخنة الشيشة، والحد من انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية للحد من زحام المواطنين، وتيسيرًا للحركة المرورية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الوقائع المذكورة، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.