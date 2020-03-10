الزراعة: نفذنا 163 قافلة بيطرية مجانية في 2019

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، عن إجمالي القوافل البيطرية التي نفذها المعهد خلال عام 2019.

وجاء في التقرير أنّه في إطار سياسات مركز البحوث الزراعية لتطبيق نتائج الأبحاث العلمية في العمل الحقلي ونقل التقنيات الحديثة لصغار المربيين والفلاحين، نفذ معهد بحوث التناسليات 163 قافلة مجانية، بينها 92 قافلة تابعة للحملة القومية البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين، وبتمويل من مكون البحوث ببرنامج التنمية الزراعية (ADP).

وأوضح أنّ القوافل بلغ عددها 92 من القرى الأكثر احتياجا في 15 محافظة، واستفاد من الخدمات 29165 مربيا، وتم علاج 84772 حيوانا من مختلف الفصائل، وشملت أنشطة القوافل الفحص التناسلي بالسونار وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والباطنية والمعدية والطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص المناعة، وإجراء الجراحات المتنوعة والتناسلية والدقيقة.

وتابع أنّ فريق عمل القوافل انتهى من عمل التقصي النشط والموجه للأمراض المعدية والوبائية، وسحب العينات الممثلة لعمل التشخيص المعملي، وإعداد الخرائط الوبائية للمساعدة في مكافحة الأمراض الوبائية والسارية.

وأضاف حسن أنّ نشاط القوافل تضمن تنظيم 19 دورة تدريبية عملية، لـ342 من شباب الأطباء البيطريين وممارسي العموم بالوحدات البيطرية بالمديريات المختلفة، وندوات إرشادية تدريبية لصغار المربيين عن تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة بها في تغذية الحيوان والحد من التلوث البيئي، والتوعية بدور صندوق التأمين على الماشية في تنمية الثروة الحيوانية.

وشارك في القوافل معهد بحوث الأمراض الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية، ونظم المعهد في إطار المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني 71 قافلة في 35 قرية لخدمة 4741 مربيا وعلاج 14200 حيوان في 4 من محافظات الصعيد.