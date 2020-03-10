نشرا شائعات عن كورونا.. جامعة الأزهر تحيل طالبين لمجلس تأديب

أحال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، طالبين إلى مجلس التأديب، بعد نشرهما منشورًا عبر صفحاتهم الشخصية على فيس بوك، يحوي مضمونه إصابة عدد من الطلاب في إحدى كليات الجامعة بفيروس كورونا.

وأوضح السعيد في بيان عنه، أنّه جرى إبلاغ الطالبين وأولياء أمرهما بالقرار والموعد المحدد للمثول أمام جهة التأديب بالكلية، بتهمة نشر الشائعات المثيرة للفوضى، وبث حالة من الذعر بين طلاب الكلية والجامعة دون دليل.

وأهاب عميد الكلية بالطلاب، عدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض، مشددًا على أّن الجامعة تحرص كل الحرص على صحة منسوبيها، واتخاذ التدبير اللازمة من أجل ذلك.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أنّ الطالبين يدرسان في كلية الإعلام وكان الأولى بهما عدم الوقوع في هذا الخطأ، فهم يتم تدريبهم على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها، ليكونوا مستعين للعمل في الصحافة والإعلام، وقد جاء خطأهما ليثير غضب العميد وإدارة الجامعة، ما استدعى تحويلهما لمجلس التأديب، وأوضح أنّ عقوبات مجلس التأديب تتراوح بين الفصل تيرم دراسي أو الإنذار بالفصل.