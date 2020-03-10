حسام الجمل.. 20 سنة خبرة رائدة في مجال الاتصالات

يشغل المهندس حسام الجمل منصب مساعد وزير الاتصالات للشبكات وبنية الاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتمتع بـ"خبرة رائدة" لأكثر من 20 عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خبراته الدولية في مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة، إضافة إلى خبراته في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وله سابقة أعمال دولية في تخطيط مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتنفيذها، ومتابعتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتولى "الجمل"، عدة مناصب قيادية بكبرى الشركات العالمية، كما تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" العالمية لشؤون الاستراتيجيات والتسويق والحلول التكنولوجيا في مصر، وكذلك منصب كبير مستشاري تطوير العمال والحلول التكنولوجيا بشركة "هواوي" العالمية بمنطقة شمال أفريقيا.

وخلال تلك الفترة؛ دعم "الجمل" نمو أعمال الشركة وأسهم في تطوير خطط الأعمال والحلول التكنولوجيا في المنطقة وخلق المزيد من القيم لعملائها، إضافة إلى شغل الجمل مناصب قيادية في مجموعة "MTN" العالمية؛ حيث عمل في مناصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة "MTN" العالمية باليمن، وعضو في منظمة التطوير الاستراتيجي لمجموعة "MTN" العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث نجح في وضع خطة استراتيجيات شاملة لتطوير المنظومة بما يتماشى مع الأهداف التنموية والاستراتيجية لها، وسبق ذلك عمله كمهندس اتصالات شبكات في الأمم المتحدة بمصر.

وحصل "الجمل"، على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1998 كما حصل على ماجستير من إدارة الاعمال من جامعة روبرت كيندي بسويسرا عام 2014، إلى جانب حصوله على شهادة إعداد القادة لمنظمة "MTN العالمية"، معهد GIBS في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 2010، وشهادة إدارة المشروعات المعهد الدولي لإدارة المشروعات "PMI" من الولايات المتحدة الأمريكية 2009.

التدرج الوظيفي

• مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات.

• نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية - لشؤون الاستراتيجيات والتسويق والحلول التكنولوجيا - مصر.

• كبير مستشاري تطوير الأعمال والحلول التكنولوجية، شركة هواوي العالمية منطقة شمال أفريقيا.

• القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة "MTN" العالمية باليمن.

• مسؤول الدعم الفني للشبكات الهوائية -الكاتيل "نوكيا حاليًا".

• مهندس اتصالات للألياف الضوئية - الأمم المتحدة مصر.

الدرجات والمؤهلات العلمية

• بكالوريوس هندسة - جامعة الإسكندرية عام 1998.

• شهادة إدارة المشروعات "PMP" من معهد إدارة المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.

• شهادة إعداد القادة للمنظمات الدولية "MTN" من جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 2010.

• ماجستير إدارة الأعمال بجامعة روبرت كيندي في سويسرا عام 2014.