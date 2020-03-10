مفتيان و"دينية النواب" يؤيدون إجراءات الأوقاف ضد كورونا

أيّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الحالي، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا، سواء بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة، وتحديد وقت خطبة الجمعة بما لا يزيد عن 15 دقيقة.

وأضاف بيان الوزارة، أنّ التأييد جاء بعد ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الدينية، وتمنى الجميع لمصر وسائر بلاد العالمين السلامة من كل داء، داعين الله أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.