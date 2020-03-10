محافظ الدقهلية: تطهير المنشآت الحكومية والمساجد والكنائس لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2020، متضمنا التنبيه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال الوقاية ومجابهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء ما ورد بالكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية.

وأوضح محافظ الدقهلية، في بيان، أنه جرى التشديد على عدم إقامة فاعليات بها تجمعات كبيرة بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير المباني والمنشآت الحكومية، ووضع المطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وشدد مختار على ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على كافة الجهات التابعة والمدارس والجامعات.

ووجه محافظ الدقهلية باستمرار العمل بغرف العمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء على مدار اليوم، والمتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، مشددا على سرعة الإبلاغ الفوري لوزارة التنمية المحلية بأي حالات اشتباه في مصابين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه جرى التأكيد على القيام بتطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة عقب كل صلاة وكذلك المساجد والزوايا الأهلية قبل وبعد صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تطهير الكنائس بالتنسيق مع مسؤولي الكنائس.

وأشار إلى مرور لجان على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتوعية المواطنين، فضلا عن تكليف لجان للمرور على مواقف السيارات الرسمية وقطاعات النقل والسكة الحديد والسرفيس والنقل للتأكد من التطهير الدوري لها.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة اتباع المواطنين لكافة الإرشادات الوقائية المتبعة حرصا على صحتهم وحياتهم.