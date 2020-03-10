محافظ الغربية يشارك الرقابة الإدارية في حملة مكبرة بمركز ومدينة سمنود

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في حملة مكبرة للرقابة الإدارية على مركز ومدينة سمنود، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد كافة الاحتياجات بالقطاع الخدمي لتحسين مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بمركز سمنود بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بمسنود لمتابعة الاستجابة لطلبات المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات من خلال المركز التكنولوجي، كما استعرض محافظ الغربية موقف تحصيل الإيرادات بالمركز، موجهًا بسرعة توفير العقود والأوراق المؤمنة في كافة المعاملات.

واستعرض أيضًا نسب الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وشهدت الجولة زيارة محافظ الغربية مستشفى سمنود المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى (المطبخ - الغسيل الكلوي - العناية المركزة - الحضانات - الأشعة) وألتقى بالمرضى بالمستشفى للتعرف على معدلات رضاهم عن الخدمة المقدمة من خلال المستشفى.

أما في قطاع التعليم فقد تابع محافظ الغربية انتظام العملية التعليمية من خلال زيارة مدرسة السادات الثانوية بنات وتفقد (معمل الفيزياء والكيمياء والأحياء ومعمل الحاسب الآلي).

بينما في قطاع التطوير والتجميل قد قام محافظ الغربية بتفقد حديقة الأندلس وأعمال تطوير وتجميل أسفل كوبرى سمنود بمدخل المدينة لخلق متنفسات لأهالي المركز والمدينة، كما تفقد أيضًا مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود تمهيدًا لتطويره.

واختتمت الجولة بزيارة المجمع الخدمي بقرية الراهبين وتفقد مقر الوحدة المحلية والإدارات التابعة لها، إضافة إلى تفقد عمل محطة رفع الصرف الصحي.

وأكد محافظ الغربية أن الهدف من الحملات الرقابة هو تقييم مستوى تقديم الخدمة بكافة القطاعات، ورصد كافة المعوقات والاحتياجات التي تؤثر على مستوى الخدمة.