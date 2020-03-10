البورصة تسترد 4.3 مليار جنيه من خسائرها مع تعافي الأسواق العالمية

تعافت غالبية مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب على أسهم منتقاه في قطاعات السوق المختلفة، أبرزها القطاع المصرفي والعقارات والرعاية الصحية، على خلفية التعافي القوي الذي سجّلته أسواق المال العالمية.

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، عن عزم إدارته الاعلان عن خطط تحفيزية للاقتصاد الامريكي منها خفض الضرائب، وهو ما انعكس على مؤشرات البورصات العالمية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 598.3 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 4.3 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 3.6 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 1.97% ليبلغ مستوى 11199.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.24% ليبلغ مستوى 1080.83 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.04% ليبلغ مستوى 1166.76 نقطة.

وقال مايكل ممدوح رئيس إدارة خدمة العملاء بشركة "إتش دي" لتداول الأوراق المالية، إن تعافي البورصة المصرية اليوم يعد ارتدادا صعوديا للهبوط الحاد الذي سجلته السوق خلال تعاملات الأمس، والأيام السابقة، مشيرا إلى أن تعافي أسواق المال العالمية ساعد من وقف نزيف الأسهم المصرية.

وأضاف أن بعض أسهم قطاعات البنوك والعقارات والرعاية الصحية قادت تعافي السوق اليوم، على صعيد الاسهم الكبرى والنشطة، لكن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عاني في بداية الجلسة من استمرار الضغوط البيعية، وأن كانت قد تقلصت في نهاية التعاملات لتقود المؤشر لتحسن نسبي لكنه بقى في المنطقة الحمراء.

وتوقع أن تبدأ تعاملات السوق غدا الأربعاء على ارتفاع انعكاسا لإغلاقات نهاية اليوم، على أن يحدد أداء الأسهم الأمريكية في وقت لاحق اليوم من أداء الأسواق خلال تعاملات الغد، ورجح أن يستهدف مؤشر البورصة المصرية مستوى 12 ألف نقطة مع نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.