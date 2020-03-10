طرد موظف من مكتبه.. معاقبة مسؤول بـ"الضرائب" تأديبيا بغرامة تعادل أجره

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مأمورية الضرائب العامة ببنها أول سابقا، بغرامة تعادل أجرها الوظيفي، لمخالفتها مدونات السلوك والأخلاق وتوجيهها عبارات إهانة لمأمور ضرائب وطرده من مكتبها دون مبرر وتعمدها استفزازه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

واستندت المحكمة على ما أورده المُشرع بقانون الخدمة المدنية، من الحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما حدد أيضا القانون أن كل موظف يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا.

وتابعت المحكمة أن أوراق القضية كشفت عن أن المحالة تحدثت بأسلوب غير لائق لمأمور ضرائب، ووجهت له عبارات تحمل معني الإهانة "أنت هتقف تهبهب قدامي" وطردته من مكتبها دون مبرر، وبررت المحالة ذلك بكون الشاكي قد تحدث معها بأسلوب غير لائق ورفع صوته عليها أمام العاملين، إلا أن المحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة، حالة الاستفزاز الذي تسبب فيها الشاكي، وهو ما دفع المحالة لرد الفعل، وقيامه بالضرب علي مكتبها وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للمحالة بمثابة رد فعل علي تجاوز المذكور في حقها، والذي ثبت مجازاته عنه إداريا بخصم خمسة أيام من راتبه.