"الحجر الزراعي": مصر من أوائل الدول المنضمة لاتفاقية وقاية النباتات

قال المهندس إسلام فرحات عبدالعزيز، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي، هو خط الدفاع الأول بالنسبة للواردات الغذائية من النباتات والمنتجات النباتية، من خلال منع دخول أي آفة جديدة للبلد، تؤثر على حالة الصحة النباتية، أو تنوع الآفات في البيئة المصرية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية Dmc، أنه بالنسبة للصادرات، يلبي كل هذا بالنسبة للدولة المستوردة لذلك بالنسبة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تعد مصر من أوائل الدول العضوة فيها من سنة 1952، وجرى مؤامتها مع إتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية سنة 1995، لكي تكون مصر لديها القدرة أن تكون لاعب أساسي في حركة التجارة العالمية.

وتابع مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي، أن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أعلنت أن الحجر الزراعي هو المنظمة الوطنية لوقاية النباتات، التي لها العديد من المهام، وتتلخص في إصدار الشهادات بالصحة النباتية، التي تفيد بخلو الشحنات من الآفات في حالة الصادرات، وعمل دراسات تحليل المخاطر التي تخلص بإشتراطات الإستيراد.

وتفتش على الشحنات الصادرة والمستوردة، لضمان خلوها من الآفات، وتنشئ مناطق خالية من الآفات، ليكون لديها القدرة على التعزيز من صادراتها، بالإضافة لبرامج المسح والمراقبة الذي يقوم بها الحجر الزراعي.