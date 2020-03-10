رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري السنوي

افتتح الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ليوم الثلاثاء، المعرض الخيري السنوي لملابس الطلاب والمفروشات والذي تنظمة الإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة بالتعاون مع كلية التجارة برعاية ودعم رئيس الجامعة ويستمر حتى 19 مارس الحالي، بإشراف الدكتورطارق محمد الملا مدير عام المدن ومحمد محمود قريش مدير المدينة بنين، ونيرة فاروق صلاح مديرة المدينة بنات 2.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس والمفروشات للطالبات والطلاب، ويأتي في إطار نشر روح التكافل الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، كاشفا أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غيرالقادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب المتميزين في الأنشطة وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.

وأوضح دسوقي، حرص إدارة الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية، والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة تعمل على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، مشيرا إلى أن العائد من المعارض يوجه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، كما أعرب عن سعادته بالمستوى المتميز للمعرض، مشيدا بجودة المعروضات التي تعكس جهد المنظمين للمعرض.