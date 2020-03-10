أسوان تتابع تطوير 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى

بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمتابعة المستمرة أولا بأول لجميع الجهود المبذولة للتجهيز والاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المنظومة الصحية، عقد الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ اجتماعا مع الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل بأسوان، بالإضافة إلى مسئولى الجهات والشركات المنفذة لمشروع التطوير الجاري بمختلف الوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة من أجل مناقشة الموقف الحالى لأعمال التطوير الجارية، مع بحث نسب ومعدلات التنفيذ فيها بإجمالى 112 وحدة صحية، إضافة إلى 11 مستشفى والمحدد الانتهاء منها بالكامل في أول شهر يونيو القادم.

واستمع الدكتور أحمد شعبان لكافة الملاحظات والعقبات والمشكلات التى تواجه سير العمل بأعمال التطوير، وشدد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات والتغلب عليها لدفع العمل ورفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لضمان انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل، وخلال استعراض وبحث تفاصيل مشروع تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية على مستوى المحافظة أكد الدكتور إيهاب حنفى بأن تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة بلغت 2.5 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة أعمال التطوير بالمستشفيات نحو 2 مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية ، وأوضح أيهاب حنفى بأنه من ضمن الوحدات الصحية الجارى تطويرها وحدة السيل الجديد بمركز أسوان والتى تشهد أعمال تركيب السيراميك للحوائط والأرضيات ، بجانب تركيب أسقف معلقة وقد بلغت نسبة التنفيذ بها 69%.

مشيراً إلى أن هناك 7 وحدات صحية بمركز أسوان و6 أخرين بمركزى إدفو وكوم أمبو، بجانب وحدة صحية واحدة بمركز كوم أمبو تجاوزت نسب التنفيذ فيها حتى الآن الـ 30 %، وأضاف حنفى بأن هناك 15 وحدة صحية بمختلف المراكز تجاوزت نسبة التنفيذ فيها الـ 20 %، لافتا إلى أنه جارى العمل على قدم وساق في باقى الوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة للانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها.