الحبس سنة لزياد العليمي بتهمة بث أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح المقطم، بحبس المتهم زياد العليمي، عام، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته في نشر أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتهم مع آخرين، لاتهامهم في قضية أخرى عُرفت باسم "خلية الأمل"، والتي كشفت التحريات الأمنية فيها، عن مخطط عدائي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيان محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميان الهاربان معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لهم، ممن يدّعون أنّهم ممثلي القوى السياسية المدنية ومن بينهم المتهمين "العليمى وحسام مؤنس"، تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.