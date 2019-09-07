نفى الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي، الشائعات التي جرى تداولها بشأن اضطراره إلى بيع صيدلياته.

وقال "العزبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن هذه الأخبار كاذبة، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة القطرية تضخِّم الأحداث وتدفع بها إلى غير اتجاهها الحقيقي.

وأضاف: "بحب مصر ومهنتي ومستمر فيها ومقدرش أسيبها، دي فترة اختبار وهتعدي على خير والأمور هترجع طبيعية".

وأكد "العزبي" أن مسائل البيع مستمرة في صيدلياته ولم تتوقف، متوقعًا أن ترجع الأمور إلى طبيعتها خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن سوق الدواء تشهد عدم استقرار نسبي في مجال الصيدليات، حيث وصف هذه الفترة بالانتقالية من الشكل الفردي إلى الجماعي، حيث تنتشر المجموعات في جميع أنحاء الجمهورية.