أخبار البنوك.. اشتري سيارتك المفضلة بقرض من البنك الأهلي اليوناني

يسعى كثير من المواطنين لامتلاك سيارة خاصة بهم، لتجنب الازدحام أثناء استقلال المواصلات العامة، ولمساعدتهم على قضاء المشاوير اليومية سواء كانت شخصية أو عملية أو أسرية، ويقدم البنك الأهلي اليوناني قرض السيارة للمصريين دون طلب مفردات مرتب أو إثبات دخل.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي اليوناني، وفق الموقع الرسمي للبنك:

مزايا قرض السيارة

- لا يشترط تقديم مفردات مرتب أو إثبات دخل.

- تصل مدة السداد إلى 60 شهرا.

- أسعار فائدة تنافسية ومرونة في سداد الأقساط.

- يصل الحد الأدنى للدفعة المقدمة إلى 50% من قيمة السيارة.

- تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف جنيه مصري.

شروط الحصول على قرض السيارة

- ألا يقل سن المتقدم لطلب الاقتراض عن 21 عاما.

- يتم منح التمويل للمصريين، وللأجانب شرط إقامتهم في مصر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين، وصورة من جواز السفر للأجانب.

- إيصال مرافق حديث الإصدار "كهرباء، مياه، غاز".

- بيان يعرض أسعار السيارة المطلوب شراؤها.