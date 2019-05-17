أعلن البنك الأهلي اليوناني فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، بهدف تنمية قدراتهم، حيث سيكون لديهم فرصة لاكتشاف بيئة العمل داخل البنك، واكتساب الخبرات اللازمة لسوق العمل.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي

- يجب أن يكون المتقدم مقيدا بالفرقة الثانية أو الثالثة فقط.

- الكليات والتخصصات المطلوبة (تجارة وما يعادلها، إدارة الأعمال/ إدارة بنوك، اقتصاد وعلوم سياسية، علوم حاسب، هندسة حاسبات).

وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم ما يلي

1- السيرة الذاتية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- شهادة القيد بالجامعة.

يتم تقديم المستندات المطلوبة بالمركز الرئيسي للبنك في الدقي، علمًا بأن آخر موعد للتقديم نهاية شهر يونيو المقبل.