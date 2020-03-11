"حماية المستهلك": حملات على محال الكمامات بعد شكاوى المواطنين

قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قرر البدء خلال ساعات في تسيير حملات تفتيشية مفاجئة على محال المستلزمات الطبية، التي تبيع الكمامات الطبية، للتأكد من بيعها بأسعارها الطبيعية، بعد وورد شكاوى عن وجود رفع أسعار للكمامات من قبل بعض المحال استغلالًا للإقبال عليها.

وأضاف عبد المعطي لـ"الوطن"، أن الجهاز وصل له شكاوى عبر الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال الرقم 19588، عن وجود عدة محال تقوم ببيع الكمامات بأكثر من السعر الرسمي، استغلالًا للإقبال عليها بسبب إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على أن حملات من الموظفين الحاملين للضبطية القضائية ستقوم خلال ساعات بالبدء في حملات تفتيشية على هذه المحال، وحال تأكدها من البيع بالسعر أكثر من الرسمي، سيتم تحرير محاضر فورًا وإرسالها للنيابة العامة.