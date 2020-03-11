أسعار السمك اليوم الأربعاء 11-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار السمك، وجاءت أسعار السمك اليوم الأربعاء 11 مارس كالتالي:

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي الأسواني من 23 إلى 30 جنيها، أما سعر كيلو فيليه البلطي فيتراوح بين 30 إلى 90 جنيها.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 39 إلى 45 جنيها، حسب الحجم والنوع.

الجمبري

سجل سعر كيلو جرام الجمبري 60 إلى 300 جنيه.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا ما بين 30 إلى 150 جنيهًا، حسب الحجم والنوع.

سمك مكرونة السويسي

تراوح سعر السمك المكرونة بين 50 إلى 64 جنيها للكيلوجرام، أما المجمد فوصل سعره إلى 30 جنيها.

سمك المرجان

بلغ سعر سمك المرجان 43 جنيها للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

سمك قشر بياض

جاء سعر السمك قشر بياض المجمد بـ 30 جنيها للكيلوجرام، بينما البياض الأملس بـ66 جنيها.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلو سمك الثعابين بين 50 إلى 180 جنيها.