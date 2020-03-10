بحث إنشاء 34 بحيرة جبلية و20 منحل وصوبة زراعية في سانت كاترين

استقبل اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم، وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خلال زيارتهم لمدينة سانت كاترين للوقوف على مطالب واحتياجات المدينة، والتي سبق أن أرسلها رئيس المدينة إلى المنظمة، للمساهمة في تقديم خدمات لمواطني المدينة .

وأكد "العناني" أن المدينة في حاجة ماسة لإنشاء 34 بحيرة جبلية في أماكن مختلفة بالمدينة وذلك للحفاظ علي مياه الأمطار لاستخدامها في عده مجالات وكذلك حمايه الطرق من أخطار السيول، وكذلك إقامة 10 أبار للمياه الجوفية مزوده بوحدات للطاقة الشمسية.

وقال رئيس المدينة، إن القطاع الزراعي بالمدينة يحتاج تطوير واهتمام مطلبا وفد المنظمة العربية، بإنشاء 10 صوب زراعية و10 مناحل ومزارع لتربية الماعز و2000 شتلة زيتون.

وناقش وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مع رئيس المدينة، كافه التفاصيل وقام بمعاينة المواقع التي ستقام بها المشروعات. وحرص الوفد على زيارة دير سانت كاترين خلال زيارتهم للمدينة.