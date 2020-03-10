أسيوط تستعد لسوء الأحوال الجوية بالتأكد من جاهزية مخرات السيول

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارًا من الخميس حتى السبت المقبلين.

وكلف محافظ أسيوط مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، إضافة إلى المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها، وكذلك مراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول، ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة.

وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل "واتس آب" على الرقم (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.