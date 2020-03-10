شاحنات مرسيدس تحقق أعلى مبيعات للعام الـ7 على التوالي

حققت سيارات مرسيدس، بنز فانز في عام 2019، 438.400 شاحنة، واتخذت الشركة قرارات رائدة للمستقبل الناجح، والمستدام لسيارات مرسيدس بنز.

وقال ماركوس بريتشويردت، رئيس مرسيدس بنز فانز: "كان عام 2019، عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لنا، لذلك أنا سعيد للغاية، لأننا تمكنا من زيادة المبيعات للعام السابع على التوالي".

وتابع: في العام الماضي، لم نضع فقط الفئة V الجديدة في السوق بنجاح، وتقديم EQV كأول سيارة MPV مدفوعة كهربائيا، لكن اتخذنا قرارات رائدة من أجل إعادة الشاحنة إلى مسارها الناجح.

ويشمل ذلك، مراجعة مجموعة منتجاتنا، بالإضافة إلى إعداد ما نسميه مكتب التحول، الذي سيدفع التغيير بشكل نشط إلى الأمام.