وزيرة الصحة تعلن إصابة ألمانية بكورونا: دكتور عكاشة يعالجها نفسيا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، لسيدة ألمانية تبلغ من العمر 76 عاما، ضمن الحالات الـ4 التي أعلنت عنهم الوزارة في بيان رسمي أمس.

وأضافت "زايد" خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزراء الإعلام والسياحة والآثار بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن المريضة أصابها الذعر جراء علمها بإصابتها بكورونا: "كان عندها مشكلة نفسية واتخضت"، موضحة أن الوزارة استعانت بالدكتور أحمد عكاشة، رائد علم النفس، للتعامل معها وتهدئتها.

وأشارت إلى أن الوزارة وفرت مترجما ألمانيا للتعامل مع المريضة، لافتة إلى أن الآن حالتها مستقرة في الحجر الصحي بأحد المستشفيات.