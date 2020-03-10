وصول أفواج فرنسية وبلجيكية.. آلاف السائحين يتوافدون على الأقصر

واصلت الأفواج السياحية زيارتها لمدينة الأقصر، حيث وصلت أفواج فرنسية وبلجيكية لمطار الأقصر الدولي، وجرى الكشف عليهم من قبل أطباء مديرية الصحة بالمحافظة، للتأكد من خلوهم من مرض كورونا.

وتواصلت الزيارات الليلية للأفواج الوافدة، حيث سارت الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، وذلك بعد التأكد من خلو تلك المعالم من الفيروس وتعقيمها وتطهيرها، وكذا العاملين بها، ضمن الخطة الاحتزارية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للوقاية من الفيروس.

وقال أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن الأيام الماضية وحتى اليوم شهدت توافد آلاف الزائرين والوفود السياحية على عدد من الأماكن الأثرية، أبرزها في معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي، خاصة بعد عقد مؤتمر صحفي لنجم هوليود العالمي، جيمي جون لوي، في معبد الأقصر، ما أكد استقرار معدلات الأمن والاستقرار بالمحافظة.

كل ذلك يأتي متزامنًا مع تأكيدات منطقة آثار مصر العليا بفتح المناطق الأثرية بشكل طبيعي، وتردد مئات السائحين عليها، حيث تقوم فرق طبية بفحص كافة العاملين في هذه المناطق.

وعلى جانب آخر، تاثرت العملية الدراسية بالمحافظة سلبًا، حيث لوحظ غياب عدد كبير من الطلاب بالعديد من مدارس الأقصر، في الوقت الذي أكدت مديرية التربية والتعليم أنه لا تعليق للدراسة.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن وصول فرق الطب الوقائي بوزارة الصحة، لعمل مسح شامل وفحص للعاملين في المناطق الأثرية والسياحية والفنادق العائمة والثابتة بالأقصر، وسط إجراءات مشددة للكشف على كل المتواجدين فى الفنادق من أجانب ومصريين كإجراءات وقائية واحترازية.

كما أعلنت عن تسلم المحافظة 700 جهاز "PCR"، لإجراء الفحص والكشف على العاملين في القطاع السياحي وعلى الفنادق العائمة والمنشآت السياحية المختلفة، وهو ما عطل العمل بشكل مؤقت داخل بعض الفنادق والأماكن الآثرية، مساء أمس، لإجراء مسح كامل لهذه المناطق والعاملين فيها، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا وعدم إصابة أي شخص، وكذلك لتعقيمها بشكل جيد من قبل اللجنة التي شكلتها الوزارة من طاقم طبي على أعلى مستوى.

وأوضحت المديرية أن عدد الفنادق القائمة بالمحافظة التي خضعت للفحص حتى الآن وصلت إلى 29 فندقًا، من أصل 40 مازالت قيد عمليات الفحص حتى الانتهاء منها كاملة، وتم انتظام حركة العمل داخل تلك الفنادق وعودة الحياة إليها مجددًا.

ولمزيد من الأمان ومجابهة انتشار وتفشي فيروس كرورنا، اتخذ المسئولون في محافظة الأقصر مزيدًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، تمثلت في إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة، والتي يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم أمس.

كما اتخذت إجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة، والمباني الملحقة، والتابعة بالمراكز والمدن، ووضع المطهرات في الأماكن الظاهرة، والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، والتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة، والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة والمدراس والجامعات.

وأعلن المسئولون أنه سيتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة، كما تم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها، والمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة، واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

ونفى مصدر مسؤول بالأقصر شن حملة مكبرة لإخلاء المقاهي من "الشيش"، كإجراء احترازي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك كإجراء احترازى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، إن موضوع منع "الشيشة" لم يتم التطرق له، ولم ترد أية توصيات في هذا الشأن، وبالتالي لا يوجد حتى اللحظة أي قرار بشأنها.