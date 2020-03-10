الأقصر تستعد لطقس الخميس برفع حالة الطوارئ

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والمتوقع حدوثها اعتبارًا من يوم الخميس حتى السبت المقبلين، وذلك بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأشار "الشامي"، إلى أنه سيتم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

وأضاف الشامي، أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.