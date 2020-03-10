عين شمس تنظم حملة لتطهير وتعقيم مبانيها وحدائقها ضد فيروس كورونا

نظمت جامعة عين شمس، حملة لتطهير وتعقيم المباني والحدائق التابعة لها، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة الأساتذة والموظفين والطلبة، من فيروس كورونا المستجد.

جاءت الحملة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده استاذ الصحة العامة بكلية الطب، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأت الجامعة بكليه الحقوق برئاسة الدكتورة ناجي عبدالمؤمن عميد الكلية، وحضور الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بتعقيم مبنى كليه الحقوق بمواد طبيعية خالصة، تقضي على الفيروسات والبكتريا والجرثيم المختلفة، بنسبة تصل 99'99%.

وأوضح الدكتور نظمي عبدالحميد، أن الحملة شملت رش وتعقيم مبنى كلية الحقوق، على أن تستكمل باقي أبنية الجامعة والمراكز البحثية والحدائق والممرات والقاعات الدراسية والمدرجات والأسطح، فضلا عن مختبرات الأقسام العلمية، ومجمعات الأقسام الداخلية كافة، لتعقيمها وتطهيرها باستخدام محاليل آمنة، وغير مدعاة للقلق، بهدف السلامة والوقاية.

وأضاف "عبدالحميد"، أن الجامعة نظمت حملات تثقيفية، وندوات علمية ضد الفيروس المستجد، من أجل الحفاظ على سلامة العاملين فيها، من طلابها وأساتذة وموظفين، طبقا للتوجيهات الوزارية، وذلك في إطار الخطوات الوقائية، التي بادرت الجامعة لتنفيذها، لرفع مستوى جاهزيتها لمواجهه الفيروس.

في هذا السياق، شددت جامعة عين شمس، على أن الحد من تفشي المرض باعتبارة مسؤولية جماعية، ومسؤولية فردية، تستوجب من كل فرد في المجتمع، مراعاة الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين واستخدام المعقمات التي نشرتها الجامعة في كل مرافقها، والتخلي عن العادات التي تساهم في انتشار العدوى، كالسلام باليد والتقبيل، وغيره من سلوك غير صحي، في مثل هذه الظروف، وذلك لحماية الذات والأسرة والمحيط.