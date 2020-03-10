وزير التعليم العالي يجتمع مع رؤساء ونواب اتحادات الطلاب الجامعية للوقاية من فيروس كورونا

عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية، بحضور د. أيمن عاشور مساعد الوزير لشئون الجامعات، ود. حسام عبد الغفار الأمين العام بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود. أمل السيد نائب مدير مستشفيات قصر العيني، وذلك بمقر الوزارة.

أكد د. خالد عبد الغفار الدور الهام للاتحادات الطلابية في تمثيل طلاب الجامعات، وتنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية، وتحقيق التواصل مع الطلاب في تنمية الوعي بكيفية مكافحة عدوى فيروس كورونا، باعتبار أن رؤساء اتحادات الطلاب ‏ونوابهم بالجامعات هم همزة الوصل بين الطلاب ‏والإدارات الجامعية‎، مؤكدًا أنه سيلتقي بهم بصفة دورية.

كما أكد الوزير أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة، وبصفة خاصة وزارة الصحة لوضع خطة تكاملية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن أهمية التواصل مع إدارة المستشفيات، ووحدات مكافحة العدوى.

وطالب عبدالغفار رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية بتفعيل دورهم فى تثقيف وتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد، وكذا طرق التعامل فى حالة حدوث إصابة، وطرق زيادة المناعة للحد من الإصابة، وطرق الوقاية ، والتعريف بالأماكن الواجب التوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، للعلاج سريعاً من الفيروس، موضحًا أن يتم ذلك من خلال رسائل مسجلة وفيديوهات لأفضل الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر، ونشرها على المواقع الإلكترونية بالجامعات، ومواقع التواصل الاجتماعي لقيادات الاتحادات.

ووجه الوزير بتوفير كافة الاحتياجات التي تحتاجها اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية؛ للقيام بدورها في تنمية الوعي لدى الطلاب بكيفية مواجهة فيروس كورونا.

ولفت الوزير إلى أن الأولوية هي لصحة وأمان الطالب وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمي من الأساتذة والعاملين ، وهذا يتطلب انتشار الوعي الكامل بين طلاب الجامعات في المدرجات والمدن الجامعية بالمطبوعات والبوسترز ووسائل التوعية الحديثة.

وأكد د. خالد عبد الغفار أهمية اتباع الطرق الصحيحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، منها: نظافة الأيدي، ونظافة وتطهير البيئة المحيطة، والتأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.

وفي نهاية اللقاء، قام الوزير بشرح عملي تفصيلي لتنظيف وتطهير الأيدي بالطريقة السليمة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.