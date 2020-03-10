محامي رامي عز: عرض شقة أحمد زكي في المهندسين للبيع بـ3 ملايين جنيه

طرح المستشار بلال عبدالغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، شقة الفنان الراحل أحمد زكي للبيع.

وأكد عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه اقترح طرح الشقة التي توجد في منطقة المهندسين للبيع، حيث وصل سعرها إلى 3 ملايين جنيه، متابعًا: "لو الدولة عايزة تشتري الشقة للبيع إحنا مستعدين نبعها لهم.. إذا كانت الدولة بتدور على مكان تعرض فيه مقتنيات الفنان فالشقة دي أفضل متحف".

وكان المحامي قد أكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن شقة الراحل أحمد زكي، في منطقة الهرم تم بيعها دون أي مقتنيات، وهو ما أثُبت في عقد البيع، مقابل 850 ألف جنيه، إذ أنه جرى حفظ المقتنيات في غرفة خاصة من الشقة، دون تعرضها للإهمال أو عدم تصرف المُشتر الجديد.