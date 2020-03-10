نائب وزير السياحة من الأقصر: مصر من أكثر الدول صرامة في الحجر الصحي

قام محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر بجولة لمعابد الكرنك والأقصر وبعض الفنادق العائمة، برفقة غادة شلبي نائب وزير السياحة، وعبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، حيث التقوا بالسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السياح من كافة دول العالم لمشاهدة المعالم الأثرية.

وأكد السائحون أن مصر من أهم المقاصد السياحية لديهم، وأنهم مستمتعون تمامًا بالمزارات السياحية والطقس الرائع، مشيرين إلى تكرار زياراتهم المستقبلية لمصر.

وقالت نائب وزير السياحة، إن مصر من أولى الدول التى دربت كوادرها الطبية فى الحجر الصحي، وطورت معاملها فى الموانىء والمطارات، للكشف عن أي أوبئة ومنعها من الدخول لمصر، مشيرة إلى أن مصر تضع محاذير صارمة حتى يتم التأكد من خلو القادمين لها من أي أوبئة أو أمراض، وذلك لاستمتاعهم بفترة إقامتهم ومواصلة رحلتهم بأمان.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر اتخاذ الإجراءات والتدابير للوقاية من أية أمراض فى كل الإدارات التابعة لها، مستعينة فى ذلك بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة، وعبدالفتاح العاصي وكيل أول وزارة السياحة، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.