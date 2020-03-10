أودي تطلق النسخة الجديد من طراز A3

أطلقت أودي الألمانية الطراز الرياضي الجديد من فئة السيارات المدمجة A3، والتي تم إصدارها في عام 1996.

وأبرز الطراز الجديد من أودي العديد من الابتكارات، إضافة إلى الجسم الرياضي، ومساعد السائق.

وتتميز أودي الجديدة بنسب مدمجة وتصميم رياضي، ويبرز الإطار المفرد الواسع ومداخل الهواء الكبيرة في الطرف الأمامي الطابع الديناميكي للسيارة المدمجة الفاخرة.

ويمتد كتف الجسم بخط سلس من المصابيح الأمامية إلى المصابيح الخلفية، ويستمر التصميم الرياضي والمتطور في الداخل من خلال التظليل الجديد أو البطانات المصنوعة من الألمنيوم أو الكربون، وفتاحات الأبواب ولوحة الأجهزة ذات الشكل الأسود. يتم استخدام تنجيد المقاعد المصنوع من زجاجات PET المعاد تدويرها والمزينة بخياطة أنيقة لأول مرة.

ويتوفر في السيارة العديد من أنظمة الاتصال منها A3 Sportback والذي يتصل بالهاتف الذكي عبر تطبيق myAudi أو Apple CarPlay أو Android Auto.

وأطلقت الشركة السيارة بثلاث نسخ مختلفة الأولى تصضم محرك سعة 1.5 سي سي يولد قوة 150 حصان ومعدل استهلاك الوقود لكل 100 كم يتوسط بين 4.8 إلى 5.1 لتر من الوقود.

والنسخة الثانية تضم محرك سعة 2.0 TDI التي توفر 116 ومعدل استهلاك الوقود لكل 100 كم يتوسط بين 3.6 إلى 3.6 لتر من الوقود.

والنسخة الثالثة تضم محرك سعة 2.0 TDI التي توفر 150 حصاناً ومعدل استهلاك الوقود لكل 100 كم يتوسط بين 3.9 إلى 3.7 لتر من الوقود.

وجميع النسخ متصلة بناقة حركة أوتماتيك مزود بسبع سرعات والذي يتيح نقل سريع بين مستوياته.