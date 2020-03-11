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محمود مسلم

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-3-2020 في مصر

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الوطن
12:04 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
أسعار الخضروات

أسعار الخضروات

انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11 مارس في الأسواق المحلية، وتستعرض "الوطن" خدمة يومية لقرائها تشمل أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات  كالتالي:

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 5 جنيهات.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الرومي

بلغ سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 6 جنيهات.

الباذنجان الرومي

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان الرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفول الأخضر الحراتي

وصل سعر كيلو جرام الفول الحراتي إلى 8 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 3  إلى 5 جنيهات.

البطاطا

وصل سعر كيلو جرام البطاطا 4 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 7 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ11 جنيها.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.

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