محافظ الشرقية: ممارسات المواطنين ليست على قدر الحدث.. "لسه الناس بتشرب شيشة"

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يجب الحرص على عدم التهويل بشأن التعامل مع فيروس كورونا، موضحا أن التهويل يؤدي إلى إحداث بعض الارتباك لدى أولياء الأمور أو الإدارة نفسها، "لازم ناخد الموضوع على قد حجمه، وعلى قد الإصابات وحاملي الفيروس، وعدد ما جرى عزله، كلها أرقام بسيطة حاليا".

وأضاف خلال حوار ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب تكثيف حملات التوعية الفترة المقبلة، "طريقتنا في التعامل مع كرورنا فيها عدم حرص، كنت في جولة النهاردة في بلبيس، ولسة الناس قاعدة تشرب الشيشة، والممارسات ليست على قد الحدث".

وأشار "غراب"، إلى أنه يتوقع الوصول لعلاج قريبا ضد فيروس كورونا، موضحا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تبذل جهد راق، والقائمين على الصحة داخل محافظة الشرقية، يتابعون الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، كما أنه يتلقى 3 أو 4 تقارير في اليوم من وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمتابعة آخر التطورات، خاصة أن هناك مناطق صناعية منتشرة في المحافظة، يتواجد بها كثافة عمالية وأيضا أجانب.