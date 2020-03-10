محافظ الشرقية: سننتهي من 65% من مشاكل الصرف بالمحافظة في 2021

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك الكثير من المشروعات بالمحافظة، كانت متوقفة خلال 20 عاما، وأخرى تحتاج لإحلال وتجديد، موضحا أن مشروعات المياه والصرف الصحي التي كانت متوقفة وصلت إلى 60 مشروعا، لافتا إلى أنه تم حل من 40 إلى 50 مشروعا منها.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال حواره هاتفيا ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة تغطية القرى بالمياه والصرف الصحي في السنوات الماضية، كانت لا تتعدى 14%، ولكن وصلت النسبة حاليا قرب 40%، وستصل لـ 65% في 2021.

وأشار "غراب"، إلى أنه تم البدء في مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة منذ 2014، لافتا إلى أنه تم ضخ 8 مليارات جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي منذ 2014 إلى 2019، كما يجرى العمل في 31 محطة معالجة بالمحافظة وسيتم الانتهاء منها في 2022، وهذا إنجاز غير مسبوق.