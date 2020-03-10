ترامب ينفي إصابته بفيروس كورونا: "أشعر أنني بحالة جيدة"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس لديه أي أعراض لفيروس كورونا الجديد، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأوضحت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، نقلا عن الرئيس الأمريكي، أنه لم يجر فحص لفيروس كورونا، قائلا إنه لا تظهر عليه أعراض المرض، وقد فحصه طبيب البيت الأبيض.

وقال "ترامب" للصحفيين في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع مجلس الشيوخ الأمريكي، "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية.. بحالة جيدة للغاية".

وقال الرئيس الأمريكي إنه تم تسجيل 600 إصابة و26 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن، متابعا: "أدعو الأميركيين للهدوء لأن الفيروس سيزول، نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا، والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا الفعال".