بشكل مؤقت.. الأمم المتحدة تطلب من إيران إطلاق سراح جميع السجناء

قال جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مضيفا أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا أمر "مقلق"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف رحمن للصحفيين في جنيف "عدد من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي.. وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحق من هذه الظروف".

وتابع "هذا هو ما يقلقني، ومن ثم فقد أوصيت إيران بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء...".

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي قال، أمس، إن بلاده أفرجت مؤقتا عن نحو 70 ألف سجين لمكافحة تفشي فيروس كورونا في السجون، يينما أعلن مسؤولون تسجيل مئات من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وعشرات الوفيات في أنحاء البلاد.

وأعلنت إيران، اليوم، عن 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.