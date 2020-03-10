الطرق الصوفية ترجئ كافة الاحتفالات والموالد لأجل غير مسمى

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، إرجاء الاحتفالات الدينية والموالد من باب المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في بيان له، أنه اجتمع بأعضاء المجلس واتخذوا قرارا بإرجاء الاحتفالات الدينية من باب الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين والنفس الإنسانية، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بإرجاء التجمعات والاحتفالات فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف القصبى أنه طالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة وعدم التهويل والتهوين والاعتماد على البيانات الرسمية للدولة فى صحة المواطنين، وأن يبتعدوا عن الاجتهاد، مشيرا إلى أن الطرق الصوفية في مقدمة الصفوف مادام احتاجها الوطن فى أي مهام.